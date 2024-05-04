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“ارتفاع مخالفات السير في الأردن والمطالبة بوقف تحرير المخالفات الغيابية”

منذ 23 ثانية
“ارتفاع مخالفات السير في الأردن والمطالبة بوقف تحرير المخالفات الغيابية”

وطنا اليوم_تظهر شكاوى واضحة من المواطنين في الأردن بشأن زيادة ملحوظة في مخالفات السير مؤخرًا، خاصة بعد صدور قانون العفو العام لعام 2024، الذي شمل مخالفات السير.

يشير المواطنون إلى أن هذه المخالفات تشمل جميع الأنواع وتحديداً المخالفات الغيابية، دون إمكانية للمواطنين للاعتراض. وتأتي هذه المخالفات عبر الهواتف المحمولة بشكل غير متوقع، دون وجود حركة للمركبة، مما يثير تساؤلات حول كيفية توجيهها للمواطنين.

وطالب المواطنون مدير الأمن العام ومدير إدارة السير المركزية بضرورة تدقيق هذه المخالفات، خاصة بوجود مخالفات لأشخاص خارج مناطق سكناهم أو في محافظات أخرى، مما يسبب لهم كلفاً غير مبررة. وعلى الرغم من محاولات التواصل مع الجهات المعنية، لم يتم الحصول على رد حتى لحظة نشر الخبر.

و يطالب المواطنون بضرورة التركيز على مخالفات تشكل خطرًا على الآخرين وتعيق حركة السير وتسبب في فوضى، مع التعبير عن قلقهم بشأن الكثافة في تحرير المخالفات، خاصة المخالفات الغيابية.


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