مديرية الأمن العام تنظّم احتفالاً بيوم المرور العالمي تحت شعار: “بوعينا نصل آمنين”

وطنا اليوم_نظّمت مديرية الأمن العام احتفالاً بيوم المرور العالمي تحت شعار: “بوعينا نصل آمنين” تحت رعاية وزير الداخلية مازن الفراية، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تحت شعار بوعينا نصل آمنين .

وقال الفراية، في كلمة له، خلال الاحتفال الذي حضره ممثلون عن عدد من الوزارات ومؤّسسات القطاعين العام والخاص والفعاليات الشعبية، إنّ هذا الاحتفال ينشد التغيير للأفضل، ويسلّط الضوء على ما أنجز في مجال البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية، التي تراقب العملية المرورية وتحديث المعدات والآليات التي تستخدم في إنقاذ وإسعاف المتأثّرين والتشريعات اللازمة لضبط العملية المرورية.

وأشار الفراية، إلى الجدّية الواضحة لمديرية الأمن العام في تطبيق قانون السير الجديد مما أسهم في زيادة الالتزام، وهذا يتطلب الاستمرار في تطبيقه بحزم ودون تمييز حتى يصبح ثقافة سائدة، مؤكداً أن العملية المرورية يجب أن لا تُلقى على عاتق مديرية الأمن العام وحدها، بل هي عملية تشاركية بين الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص والمواطنين، ومن أجل ذلك جاء إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المروية الذي بدأ في إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

من جانبه بيّن مساعد مدير الأمن العام للسّير وشؤون الأجانب، العميد الدكتور سالم الشماسين، أن مديرية الأمن العام حرصت على بذل كلِّ الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة، واضعة ملف السلامة المرورية أولوية وطنية، ومضت منذ صدور قانون السير إلى ضبط السلوكيات السلبية ومنع المخالفات المرورية الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات.

وأشار العميد الشماسين إلى نتائج إيجابية أفضى لها تطبيق قانون السير الجديد، لافتاً إلى أهمية التوعية المرورية، وضرورة توطيد التعاون والشراكة مع مختلفِ المؤسسات والوزارات والجهات ذات العلاقة، لوضع الخطط ورسم الإستراتيجيات التي من شأنِها تحسين الواقع المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وعُرض خلال الحفل عدد من الفيديوهات التي سلّطت الضوء على الجهود التي تبذلها مرتبات الإدارات المرورية وإستراتيجيات العمل المروري وتطبيق قانون السير بتعديلاته، إضافة إلى فيديوهات للآثار المدمّرة لحوادث السير وأثرها على المجتمع والفرد ولقاءات مع ذوي ضحايا حوادث السير، كما ونُشرت خلال الحفل أحدث الدراسات المرورية واستطلاعات الرأي.

وفي نهاية الاحتفال، كرّم وزير الداخلية عدداً من المؤسسات والجهات الداعمة، إضافة إلى عدد من السائقين المثاليين الملتزمين من العسكريين والمدنيين، من مختلف محافظات المملكة، لا سيّما ممن حافظوا على سجل مروري نظيف.

كما كرّم بنكَ الإسكان لدوره الفاعل في دعم التوعية المرورية ، وتعاونه المستمر مع مديرية الأمن العام في هذا المجال.

وفي نهاية الاحتفال جال الحضور في المعرض المروري الذي أقامته مديرية الأمن العام بهذه المناسبة، وتضمن عرضاً لأهم الآليات والأجهزة والمعدّات الحديثة المُستخدمة في المجال المروري.