جرش.. رجل يضرب زوجته ويرميها بالشارع بسبب “علبة لبن”

وطنا اليوم_قررت محكمة صلح جزاء جرش إنهاء الملاحقة القانونية ضد زوج قام بضرب زوجته بشكل مبرح في الشارع العام بسبب طلبها منه إحضار “علبة لبن”.

وقد مثل الزوج أمام القاضية رائد الحواري بتهمة الإيذاء، إلا أن المحكمة أوقفت ملاحقته بعد أن أسقطت الزوجة حقها الشخصي عنه، كجزء من جهودها لإعادة لم شمل الأسرة والحفاظ على الروابط الأسرية، خاصة أنها حامل في الشهر الثالث.

وتعرضت الزوجة للضرب على رأسها ومن ثم أُلقيت في الشارع العام بعد جدال نشب بينهما بسبب طلبها “علبة لبن”.

وقد نُقلت الزوجة إلى المستشفى حيث حصلت على تقرير طبي بالإصابة. إثر ذلك، تم استدعاء الزوج إلى إدارة حماية الأسرة وأخذ أقوال زوجته، قبل إحالة القضية إلى القضاء.

وقررت المحكمة إسقاط الدعوى العامة ضد الزوج بعد أن عفت الزوجة عنه وقررت البدء بصفحة جديدة في حياتهما الزوجية.

وأوضحت الزوجة أنها تسقط حقها الشخصي عن الزوج ولا ترغب في معاقبته، مؤكدة أنها تسامحه وتختار البدء في صفحة جديدة من حياتهما الزوجية.