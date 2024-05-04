الميثاق الوطني يعقد لقاء حواريا في محافظة الكرك

وطنا اليوم_الكرك 4 ايار 2024

عقد حزب الميثاق الوطني يوم امس الجمعة لقاءً حواريا استقطابيا في محافظة الكرك بدعوة من عضو الميثاق الوطني المحامي عدنان الرواشدة بحضور امين عام الميثاق الوطني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري واعضاء الحزب في المحافظة.

أمين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني اكد ان الانتخابات القادمة هامة وفرصة حقيقية لنا ان نرسخ العمل الجمعي السياسي من خلال الاحزاب لذ لا بد لنا من المشاركة واختيار الممثلين الأكفاء في مجلس النواب القادم لنساهم في انجاح هذا التجربة والارتقاء بمستقبل بدلنا عاليا مستعرضا اهم ميزات قانوني الانتخاب والاحزاب اللذان اتيا كثمرة مباشرة للتحديث السياسي .

واكد الميثاق ضرورة أن تكون جبهتنا الداخلية قوية متماسكة وكلنا متعاضدين خلف القيادة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين وخلف قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية.

كما تطرق المتحدثون إلى النتائج المتوقعة التي قد ان تفضي إليها العملية الحزبية من نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطن الاردني.

وان الاحزاب تساهم بنهضة الوطن من خلال زيادة المشاركة الفاعلة وتنظيم العمل السياسي من خلال البرامج التي سوف تطلقها الاحزاب السياسية وتعمل على تنفيذها.