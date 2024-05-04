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رئيس جامعة شيكاغو: المخيم الاحتجاجي لا يمكن أن يستمر

4 مايو 2024
رئيس جامعة شيكاغو: المخيم الاحتجاجي لا يمكن أن يستمر

قال رئيس جامعة شيكاغو الأميركية بول إليفيساتوس، السبت، إن المخيم الذي أقامه الطلاب احتجاجا على حرب غزة “لا يمكن أن يستمر”، وذلك رغم أن الجامعة تعتبر نفسها “نموذجا لحرية التعبير”.

اتى ذلك في رسالة أرسلها إليفيساتوس إلى طاقم عمل الجامعة قال فيها إن الجامعة وفرت مساحة حرة للتعبير حتى عن الآراء التي يعتبرها البعض “مهينة للغاية”، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتوقف، وفق وسائل إعلام أميركية.

 

كما اعتبر أن المخيم الاحتجاجي يعطل الدراسة ويخرب الممتلكات والمنشآت الطلابية، قائلا إن رفع العلم الفلسطيني على سارية علم الجامعة يعد أحد أسباب تصعيد الموقف، وفق تعبيره.


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