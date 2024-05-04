المدني الديمقراطي يزور عمال مصانع شرق عمان ويهنئهم بعيدهم

وطنا اليوم_

بمناسبة يوم العمال العالمي زار الحزب المدني الديمقراطي عددا من المصانع في منطقة شرق عمان الصناعية والتقى بإداراتها وبالعاملين فيها وقدم التهاني لهم في عيدهم واطلع على ظروف عملهم.

كما عقد اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بحضور رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول سبل دعم النمو الاقتصادي في المملكة لضمان فرص عمل كافية وملائمة للمواطنين بما يسهم في الحد من البطالة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، والدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعات التحويلية في توفير فرص العمل بصفته من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة الأردنية، وفي ضمان ظروف وبيئة عمل عادلة وجاذبة لهم، وفي كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي بشكل خاص، وتم الإتفاق على استمرار التعاون بين الطرفين في هذه القضايا والنظر في إمكانية تنفيذ فعاليات تعكس هذه الإهتمامات.

كما تم في اللقاء التعريف بمبادئ الحزب وأهدافه باعتباره حزبا برامجيا يفرد جانبا مهما من جهوده للقضايا الإقتصادية والإجتماعية، ويؤمن باقتصاد سوق يحقق العدالة الاجتماعية في إطار واضح المعالم يوفر الحماية المطلوبة والتنافس العادل، وسوق عمل منظم قائم على التوازن بين أطرافه، وشراكة فعلية مع قطاع خاص.

وقد شارك بالزيارة من المكتب التنفيذي للحزب الأمين العام عدنان السواعير ونائب الأمين العام قيس زيادين وأمين السر حماده أبو نجمة، وعضو المكتب التنفيذي فايق الصايغ، ومن المجلس المركزي نائب الرئيس عبد الجليل الزيود وعضو المجلس عيسى أبو هديب.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية مناطق: ماركا، وأحد، وطارق، وأبو علندا، والحزام الدائري، والنصر، وبسمان، بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.