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تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

4 مايو 2024
تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

أشار تقرير إدارة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس السبت، يكون لطيفًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، ودافئًا في باقي المناطق ، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10 وفي مرتفعات الشراة 22 – 11, وفي مناطق البادية 29 – 13 وفي مناطق السهول 25 – 14, وفي الأغوار الشمالية 32 – 19, وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.

 

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا الى غائم خاصة في شمال ووسط المملكة، مع توقع لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تؤدي إلى اثارة الغبار في مناطق البادية.

 

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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