حشد جماهيري يؤازر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في حفله الخيري دعماً لمرضى السرطان في الأردن وغزة 

وطنا اليوم_عمان

لبى أكثر من خمسة آلاف شخص ، دعوة “صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، لمشاركته حفله الجماهيري الخيري الذي أحياه مساء يوم أمس الجمعة ، في مسرح المدرج الروماني بوسط العاصمة عمّان ، والذي رصد ريعه لدعم مرضى السرطان في الأردن و قطاع غزة .

الحفل الجماهيري الكبير، الذي نظمته جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن ، كسر فيه العبداللات صمت الفعل الفني ، مقدماً مجموعة من أغانيه التي تحمل رسالة الوطن ، وتجسد الهم المشترك مع الأهل في فلسطين ، فغنى وأطرب وأبدع ، فتفاعل الجمهور مع أغانيه التي تغنت بالأردن وفلسطين وبالحرية ، وحضر الحفل وزير السياحة الأردني معالي السيد مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ، والعديد من الشخصيات المهمة .

ويأتي التبرع بريع الحفل، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يساند منذ البدء الأطفال من مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة، وسخر كافة التسهيلات لعلاجهم ، وأثبت العبداللات في الحفل ، نجاحه الدائم فنياً وجماهيرياً .

