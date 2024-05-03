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سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف تأمل بحصول أوكرانيا هذا العام على دخل من أصول روسيا المجمدة

4 مايو 2024
سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف تأمل بحصول أوكرانيا هذا العام على دخل من أصول روسيا المجمدة

وطنا اليوم_قالت كاتارينا ماتيرنوفا سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف، إن الاتحاد قد يقدم لأوكرانيا أول تحويل مالي من عائدات الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد بحلول نهاية العام.

وأضافت في حديث تلفزيوني: “آمل حقا أن نتمكن هذا العام من تزويد أوكرانيا بالفوائد المكتسبة (من الأصول الروسية المجمدة). الحديث لا يدور عن الأصول نفسها، بل عن العائدات من هذه الأموال. التقدير الحالي لهذه العائدات، يبلغ 3 مليارات يورو. هناك بالفعل مقترحات في هذا الصدد، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تناقشها”.

ووفقا لها، فقد قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى كييف مساعدة مالية بقيمة 100 مليار يورو وخصص أكثر من 30 مليار يورو أخرى لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

 

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن هذا المبلغ يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، أما أغلبه فهو في أوروبا، بما في ذلك في منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا (حوالي 204 مليار دولار).

 

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.


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