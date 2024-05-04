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الملكة رانيا: شكراً للإعلامية الأمريكية جوي ريد على استضافتي أمس في برنامجها التلفزيوني ذا ريدآوت.

منذ 25 دقيقة
الملكة رانيا: شكراً للإعلامية الأمريكية جوي ريد على استضافتي أمس في برنامجها التلفزيوني ذا ريدآوت.

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