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الملك يعقد لقاء خاصا مع بايدن الأسبوع الجاري
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الملكة رانيا: شكراً للإعلامية الأمريكية جوي ريد على استضافتي أمس في برنامجها التلفزيوني ذا ريدآوت.
منذ 25 دقيقة
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24 ساعة
11:49
الميثاق الوطني يعقد لقاء حواريا في محافظة الكرك
11:47
البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول
11:47
أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية
10:34
هل يستطيع الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري سحب اشتراكاته من الضمان ؟ خبير تأمينات يجيب
10:33
زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون
09:47
تصريح “إيجابي” من حماس.. هل انتهت حرب غزة؟
09:44
المدني الديمقراطي يزور عمال مصانع شرق عمان ويهنئهم بعيدهم
09:39
بلينكن: ننتظر موافقة حماس
09:09
الملك يعقد لقاء خاصا مع بايدن الأسبوع الجاري
08:45
حشد جماهيري يؤازر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في حفله الخيري دعماً لمرضى السرطان في الأردن وغزة
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن