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العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

منذ ساعة واحدة
العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

وطنا اليوم:مندوبا عن الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة المهيرات، بوفاة عبدالكريم كامل النمر المهيرات، وإلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الزبن، بوفاة الحاجة شيمة عضوب الزبن والدة النائب السابق سليمان حويلة الزبن.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، اليوم الجمعة، تعازي ومواساة الملك وولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي المهيرات والزبن، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي


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