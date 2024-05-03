الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معزيا بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب جلالته في الاتصال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.