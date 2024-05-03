بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أمريكا توقف بناء الرصيف العائم بغزة مؤقتا

منذ ساعتين
أمريكا توقف بناء الرصيف العائم بغزة مؤقتا

وطنا اليوم:أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) مؤقتًا التجميع البحري للرصيف العائم في محيط غزة بسبب الأحوال البحرية.
ولفتت “الوسطى الأمريكية” في بيان مقتضب لها نشرته على موقع “إكس” أنه تم نقل الرصيف الجزئي والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، حيث سيتم استكمال التجميع وسيتم الانتهاء منه قبل وضع الرصيف في الموقع المخصص عند انخفاض الأحوال البحرية.
وأضافت أن الرصيف المؤقت في غزة يسمح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين.
ويشار إلى أن الممر البحري بين قبرص وغزة يسهل توصيل المساعدات الإنسانية الدولية عن طريق البحر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

وفاة شخص إثر حادث غرق بعجلون

20:45

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : عن التحذير الملكي من “كارثة رفح”

20:43

كاميرات المراقبة تصطاد النشالين في اربد

20:29

العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر

20:23

الاتحاد الأوروبي يدين هجوم مستوطنين على قافلتي مساعدات أردنية متجهتين إلى غزة

20:06

صحيفة : زعيم كوريا الشمالية وجد فرصة في هجوم إيران على إسرائيل

20:00

جامعة ستانفورد تتخوف من المندسين.. أمريكا تستفيد من الكتالوج العربي

19:50

الأردن يتقدم 14 مرتبة بالمؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي

19:26

حركة نشطة للمناطق الأثرية والسياحية في لواء بني كنانة

19:21

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون

19:10

الملكة رانيا تستنكر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين

19:07

تل أبيب تمنح حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق هدنة

وفيات
وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”