أمريكا توقف بناء الرصيف العائم بغزة مؤقتا

وطنا اليوم:أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) مؤقتًا التجميع البحري للرصيف العائم في محيط غزة بسبب الأحوال البحرية.

ولفتت “الوسطى الأمريكية” في بيان مقتضب لها نشرته على موقع “إكس” أنه تم نقل الرصيف الجزئي والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، حيث سيتم استكمال التجميع وسيتم الانتهاء منه قبل وضع الرصيف في الموقع المخصص عند انخفاض الأحوال البحرية.

وأضافت أن الرصيف المؤقت في غزة يسمح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين.

ويشار إلى أن الممر البحري بين قبرص وغزة يسهل توصيل المساعدات الإنسانية الدولية عن طريق البحر