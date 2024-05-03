الأونروا: استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة بغزة خلال الحرب

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف النساء، وإن عدد النساء اللائي قتلن في غزة منذ بداية الحرب تجاوز 10 آلاف، فيما تجاوز عدد من أصبن خلال الحرب نحو 19 ألفا.

أفادت الأونروا بأن هناك “37 طفلا في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم.

وأضافت: “الأوضاع مروعة، تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية”.