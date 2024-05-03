الحوثيون يعلنون بدء استهداف السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة، في عملياتها من استهداف السفن كافة المتجهة لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع في بيان، إنّ جماعة الحوثي ستستهدف كافةِ السُّفُنِ المخترِقةِ لقرارِ حظرِ الملاحةِ الإسرائيليةِ والمتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ في أي منطقة نصل إليها.

وأضاف أنه في حالِ اتجهت إسرائيل إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فسيتم فرض عقوبات شاملة على جميعِ سُفنِ الشركاتِ التي لها علاقةٌ بالإمداد والدخولِ للموانئ الفلسطينيةِ من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفنِ هذه الشركات من المرورِ في منطقة عملياتنا بغض النظرِ عن وجهتها.

وأشار إلى أنه يتم متابعة تطوراتِ الحرب على قطاع غزة منِ استمرار للعدوانِ الإسرائيلي والأميركي والتحضيرِ لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروحَ على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والذي يريد فيه الاحتلال انتزاع ورقة الأسرى دونَ وقفٍ دائم لإطلاقِ النار.