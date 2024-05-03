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30 ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 23 ثانية
30 ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى 30 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والضفة الغربية


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