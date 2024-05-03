الأردن يشهد نموًا سكانيًا ملحوظًا.. 13 مليون نسمة بحلول 2050

وطنا اليوم:يشهد الأردن نموًا سكانيًا ملحوظًا منذ عقود، مدفوعًا بعوامل مختلفة مثل معدلات المواليد المرتفعة، والهجرة القادمة من الدول المجاورة.

وبلغ عدد سكان الأردن، حتى الجمعة، 11,589,231 نسمة، بحسب رصد بيانات الإحصاءات العامة.

وتُشير التوقعات إلى أن عدد سكان الأردن سيستمر في النمو خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 13.4 و12.9 مليون نسمة في منتصف عام 2050 بنسبة زيادة مقدارها 43%و37.2% على التوالي.

كما تشير النتائج، وفقًا للإحصاءات العامة، إلى تضاعف أعداد السكان الأردنيين حسب السيناريو المرتفع – الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية) من 6.5 مليون فرد في منتصف عام 2015 إلى 13.1 مليون في عام 2050، كما ستزداد أعدادهم بمقدار 4.4 مليون و 4 مليون نسمة حسب السيناريو المتوسط والمنخفض لتصل إلى 10.9 و10.5 مليون فرد على التوالي في عام 2050.

ويتوقع نمو عدد السكان الأردنيين في الفئة العمرية 15- 64 (القوى البشرية) بشكل يفوق نمو السكان المعالين دون سن الخامسة عشر وفوق 64 سنة، حيث تبلغ نسبة السكان في الفئة الأولى 66% وفقًا للسيناريو المنخفض في عام 2030 مقارنة مع 61% في عام 2015.

وتظهر النتائج زيادة عدد السكان غير الأردنيين الفترة الزمنية 2015-2050 حسب السيناريو المرتفع – الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية)، حيث سيرتفع عددهم من حوالي 2.9 في منتصف عام 2015 إلى 3.9 مليون نسمة في منتصف عام 2030 وإلى حوالي 5.9 مليون نسمة في منتصف عام 2050 بزيادة مقدارها 3 مليون نسمة مقارنة بعام 2015، كما أن أعدادهم ستنخفض بمقدار 390 و48 ألف نسمة حسب السيناريو المتوسط والمنخفض على التوالي خلال الفترة 2015-2050.

وفقًا لبيان الإحصاءات العامة، بلغ معدل النمو السكان في الأردن 1.9% لنهاية 2023 شاملًا لكافة القطاعات السكانية، حيث قُدر سكان المملكة 11,516,000 نسمة حتى نهاية العام الماضي.

وبلغت نسبة الذكور 52.9% والإناث 47.1%، يقطن منهم 42% في العاصمة عمان تلاها محافظة إربد بنسبة 18.5% ومحافظة الزرقاء بنسبة 14.3%، إذ تُعتبر هذه المحافظات الثلاث من أكثر المحافظات جذبًا للسكان، تركز فيها 74.8%.