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وزير الخارجية يبحث ونظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة

منذ ساعتين
وزير الخارجية يبحث ونظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦‪أيمن الصفدي‬⁩، وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت‬⁩.
ويبحث الجانبان في اللقاء، تطورات الأوضاع في غزة، والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.
كما يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.


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