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الاحتلال يمنع الشبان وسائحات من تركيا دخول الأقصى

منذ ساعة واحدة
Members of the Israeli security forces stand guard as Muslim worshippers wait at a checkpoint near Lion's Gate to enter the Al-Aqsa Mosque compound for the Friday Noon prayer in Jerusalem on January 5, 2024, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)

وطنا اليوم:منعت سلطات الاحتلال، الجمعة، عشرات الشبان من الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.
وأوضح مصلون أن القوات المتمركزة على أبواب الاقصى، فرضت قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة للشبان والفتية، وابعدتهم عن محيط ابواب الاقصى.
كما منعت سلطات الاحتلال سائحات تركيات من دخول الأقصى.
واضاف المصلون ان القيود ايام الجمعة عادت فور انتهاء شهر رمضان والعيد.
وادى الشبان صلاة الفجر عند طريق مقبرة باب اليوسفية .


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