الاحتلال يمنع الشبان وسائحات من تركيا دخول الأقصى

وطنا اليوم:منعت سلطات الاحتلال، الجمعة، عشرات الشبان من الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأوضح مصلون أن القوات المتمركزة على أبواب الاقصى، فرضت قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة للشبان والفتية، وابعدتهم عن محيط ابواب الاقصى.

كما منعت سلطات الاحتلال سائحات تركيات من دخول الأقصى.

واضاف المصلون ان القيود ايام الجمعة عادت فور انتهاء شهر رمضان والعيد.

وادى الشبان صلاة الفجر عند طريق مقبرة باب اليوسفية .