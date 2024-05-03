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مسؤول بالنقد الدولي لا يستبعد إمكانية انهيار النظام النقدي العالمي الحالي

منذ دقيقة واحدة
مسؤول بالنقد الدولي لا يستبعد إمكانية انهيار النظام النقدي العالمي الحالي

وطنا اليوم:أشار أليكسي موجين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا إلى أنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي.
وقال في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” اليوم الجمعة: “هل هناك احتمال لانهيار النظام النقدي العالمي؟ يبدو لي أن مثل هذا الاحتمال موجود فعلا”.
وذكر الخبير أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها.
وحذر موجين من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي، وقال: “بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي”.
وفي نيسان الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
ويثير ارتفاع الدين العام الأمريكي واعتماد التجارة العالمية على الدولار قلق خبراء وعدد من دول العالم.
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.


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