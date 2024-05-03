بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو مرة جديدة

منذ 14 ثانية
استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو مرة جديدة

وطنا اليوم:أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس يحافظ على تقدمه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل رد “حماس” على صفقة الرهائن.
وحسب استطلاع أجرته صحيفة “معاريف”، فإنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس على 31 مقعدا، بزيادة مقعدين عن استطلاع الأسبوع الماضي وأعلى بكثير من مقاعده الـ12 الحالية.
وتراجع حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو بمقعدين إلى 19 مقعدا في استطلاعات هذا الأسبوع، وهو أعلى مما كان عليه في وقت سابق من الحرب ولكنه لا يزال أقل بكثير من مقاعد الكنيست الـ 32 التي يشغلها حاليا.
واظهر استطلاع “معاريف” أيضا اتساع الفجوة بين الزعيمين في الأسبوع الماضي، 47% يفضلون غانتس كرئيس للوزراء بينما 33% يعتقدون أن نتنياهو أكثر ملاءمة لقيادة البلاد، مشيرا إلى أن الفجوة اتسعت من 9% الأسبوع الماضي إلى 14% هذا الأسبوع.
وكشف أن الانقسام بين المعسكرات اتسع قليلا خلال الأسبوع الماضي، مع بقاء كتلة اليمين مستقرة عند 50 مقعدا، وحصول المعارضة على 4 مقاعد ليصبح المجموع 65 مقعدا، مع خمسة مقاعد للأحزاب العربية، من 120 مقعدا في الكنيست.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

وفاة الداعية السوري البارز عصام العطار في ألمانيا

10:09

مصادر إسرائيلية تكشف أسباب تأجيل تصويت إغلاق الجزيرة

09:31

سيدة أردنية تفوز بالمركز الأول في جائزة لتشجيع الأسر المنتجة عربيًا

09:22

طلاب ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في المكسيك دعما لغزة

09:17

ترينيداد وتوباغو تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

09:12

الاحتلال يؤكد مقتل أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة

06:35

3 مطالب للسنوار في المفاوضات الحالية

05:30

رياح نشطة .. وتحذيرات من شدة سرعتها .. طقس نهاية الأسبوع

04:21

الاحتجاجات تتوسع في جامعات بريطانيا وفرنسا وتصل سويسرا

03:22

عيد ميلاد الأميرة هيا بنت الحسين

02:25

مركز شابات العاصمهة يحتفي باليوم العالمي للعمال

01:36

المركز الكاثوليكي يشيد بالزياره الملكيه الى حاضره الفاتيكان

وفيات
وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيس