بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

طلاب ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في المكسيك دعما لغزة

منذ ساعتين
طلاب ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في المكسيك دعما لغزة

وطنا اليوم:قام عشرات الطلاب والنشطاء الداعمين لغزة، بنصب خيام أمام “جامعة المكسيك الوطنية المستقلة”، وهي أكبر جامعة في البلاد، للتعبير عن احتجاجهم على استمرار العدوان على القطاع، وتضامنًا مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة.
ورفع الطلاب فوق خيامهم الأعلام الفلسطينية. ورددوا شعارات من بينها “عاشت فلسطين حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر”.
وطالب المحتجون بعدة مطالب، منها قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قِبل الحكومة المكسيكية.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات تضامنية مع قطاع غزة.
ويسعى المسؤولون عن الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إيجاد توازن بين المحتجين الذين يدعون لحرية التعبير، وبين المعارضين الذين يرون أن هذه التحركات تسهم في انتشار خطاب الكراهية وزيادة معاداة السامية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ210 على التوالي، بارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، واستهداف مناطق عدة في القطاع، واستهداف خيام النازحين، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 34,596 شهيدا، و77,816 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

قتلى في صفوف الاحتلال
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 608 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 263 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,330 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 517 منهم بالخطرة، و884 إصابة متوسطة، و1,929 إصابة طفيفة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:48

مسؤول بالنقد الدولي لا يستبعد إمكانية انهيار النظام النقدي العالمي الحالي

10:33

قتلى بفيضانات واجتياحات مرعبة في جنوب البرازيل

10:22

وفيات الجمعة 3-5-2024

10:18

استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو مرة جديدة

10:15

وفاة الداعية السوري البارز عصام العطار في ألمانيا

10:09

مصادر إسرائيلية تكشف أسباب تأجيل تصويت إغلاق الجزيرة

09:31

سيدة أردنية تفوز بالمركز الأول في جائزة لتشجيع الأسر المنتجة عربيًا

09:17

ترينيداد وتوباغو تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

09:12

الاحتلال يؤكد مقتل أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة

06:35

3 مطالب للسنوار في المفاوضات الحالية

05:30

رياح نشطة .. وتحذيرات من شدة سرعتها .. طقس نهاية الأسبوع

04:21

الاحتجاجات تتوسع في جامعات بريطانيا وفرنسا وتصل سويسرا

وفيات
وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”