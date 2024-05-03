الاحتلال يؤكد مقتل أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة

وطنا اليوم:أكد الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مقتل درور أور، أحد المحتجزين “الإسرائيليين” في قطاع في غزة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقُتل أور في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجاز جثته، إذ كان يُعتبر في عداد المحتجزين الأحياء في قطاع غزة، وفق ما ذكرت فرانس برس.

فجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس “يُحزننا أن نعلن أن درور أور الذي احتجز في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد تأكد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة”.

ولم توضح الحكومة في منشورها كيف تأكدت من مقتل أور.