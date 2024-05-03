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رياح نشطة .. وتحذيرات من شدة سرعتها .. طقس نهاية الأسبوع

منذ 12 ثانية
رياح نشطة .. وتحذيرات من شدة سرعتها .. طقس نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_أفادت إدارة الأرصاد الجويّة أنّ رياحًا غربيّة نشطة السرعة تسود أجواء المملكة الجمعة، مع طقس غالبًا مشمس، ومائل للدفء في أغلب المناطق، بينما يكون حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، أما ليلًا فيكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفَ الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

كما حذرت الأرصاد من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

 

أمّا السبت، فيستمر الطقس غالبًا مشمس، ومائل للدفء في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وليلًا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

والأحد يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة، وليلًا فإنّ الطقس غائم جزئيًا وبارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


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