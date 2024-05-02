اوقاف عجلون تكرم كوكبة من حفظة القران الكريم

وطنا اليوم_ كرّمت مديرية أوقاف محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الثقافة، اليوم الخميس، في قاعة بلدية كفرنجة الجديدة، كوكبة من حفظة القرآن الكريم.

وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن حفظ وتعلم وتعليم القرآن الكريم، له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، مبينًا أن القرآن الكريم، منهج وفلسفة حياة لهدي البشر، كما له أثر عظيم على الفرد والمجتمع.

وأشار القضاة إلى الرعاية الهاشمية المستمرة لحفظة القرآن الكريم والمسابقات المختلفة، وحرص جلالة الملك على تنشئة جيل مُستقيم وسطي متميز بقيم الإسلام السمحة.

كما أكد القضاة، دور وزارة الأوقاف في إقامة مراكز صيفية لتعليم القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وبين مدير مديرية الثقافة سامر فريحات، دور وزارة الثقافة في مجال دعم وتحفيز النشء ليكونوا من حفظة كتاب الله، مشيرًا إلى أنّ القرآن الكريم، بمبادئه وقيمه التي تحث على الإيجابية والإعتدال، هو الموجه للشباب ليكونوا لبنة سليمة في بناء المجتمع.

وأشتمل الحفل، الذي حضره عدد من أبناء المجتمع المحلي في كفرنجة وأولياء أمور الطلبة على عدد من الكلمات والفعاليات، وتكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع الجوائز عليهم.