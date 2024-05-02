مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة ولي العهد، عن بدء التسجيل في منتدى تواصل 2024: حوار حول الواقع والتطلعات” الذي سينعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

كما دعت المؤسسة الراغبين بالمشاركة في المنتدى زيارة الموقع الرسمي لمنتدى تواصل 2024 على الرابط الإلكتروني.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي، الخميس، الراغبين ليكونوا جزءاً من النقاشات والحوارات مع قادة الرأي والناشطين ومتخذي القرار إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.