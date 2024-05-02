بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

منذ ثانيتين
مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة ولي العهد، عن بدء التسجيل في منتدى تواصل 2024: حوار حول الواقع والتطلعات” الذي سينعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
كما دعت المؤسسة الراغبين بالمشاركة في المنتدى زيارة الموقع الرسمي لمنتدى تواصل 2024 على الرابط الإلكتروني.
ودعت المؤسسة في بيان صحفي، الخميس، الراغبين ليكونوا جزءاً من النقاشات والحوارات مع قادة الرأي والناشطين ومتخذي القرار إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:31

الفيصلي يتجاوز الجليل برباعية نظيفة بدوري المحترفين

20:23

تكريم عمال الوطن العاملين في تلفريك عجلون

20:20

هكذا أعلن مؤسس تويتر عن دعمه للمتظاهرين في جامعة كولومبيا

20:16

“من المواقع للواقع”.. بطولة تنقل أبطال لعبة “جواكر” في الأردن إلى العالم الحقيقي

20:16

انقطاع خدمات هيئة تنظيم الاتصالات حتى السبت

19:58

عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية

19:56

عمان الاهلية تشارك بأعمال الملتقى العربي 29 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية

19:55

بايدن يهاجم طلاب الجامعات الأمريكية : لا مكان لمعاداة السامية

19:23

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب تصف أردوغان بـ الديكتاتور

19:19

رسالة من أحد أبناء تربية قصبة عمان الى عطوفة المدير التربوي الاستاذ سامي الوحش (أبو حسن).

19:17

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة نحن معك بلا حدود

19:13

استشهاد اثنين من معتقلي غزة من بينهم الدكتور عدنان البرش

وفيات
وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيس