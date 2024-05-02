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الفيصلي يتجاوز الجليل برباعية نظيفة بدوري المحترفين

منذ 9 ثواني
الفيصلي يتجاوز الجليل برباعية نظيفة بدوري المحترفين

وطنا اليوم:تغلب الفيصلي على مستضيفه الجليل بنتيجة (4-0)، اليوم الخميس على استاد الحسن، في مدينة إربد ضمن الجولة 17 من دوري المحترفين.
وسجل رباعية الفيصلي وانجا (ثنائية) وخالد زكريا وعبد الله عوض في الدقائق 13 و24 و67 و84 على التوالي.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 45 نقطة متأخرا بنقطتين عن الحسين المتصدر الذي سيلعب مع الأهلي غدا الجمعة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الجليل عند 12 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين.
وافتتح الفيصلي التسجيل سريعا عن طريق هدافه وانجا الذي سجل ثنائية في أول 25 دقيقة.
وأجرى الفيصلي في الشوط الثاني بعض التبديلات، فشارك أنس بني ياسين وفيصل أبو شنب وبكر كلبونة.
وزادت هجمات الفيصلي الذي نجح في إضافة هدفين عن طريق خالد زكريا والبديل عبد الله عوض.


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