الامير فيصل يستقبل وفد مهرجان الامل والاحلام

وطنا اليوم– أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، في مركز الإعداد الأولمبي، بوفد مهرجان الأمل والأحلام.

ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس الإتحاد الأردني للتايكواندو، بالوفد الذي يزور الأردن للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة التايكواندو الإنسانية خلال الفترة من 1 إلى 3 أيار الجاري.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الوفد عبر إتحاداتهم ومؤسساتهم الرياضية في دعم اللاجئين ومساعدة الأطفال من خلال ممارسة الرياضة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين.

وقدمت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد شرحا حول توجهات اللجنة الأولمبية الأردنية ودور قسم لاعبي الأداء العالي ومركز الإعداد الأولمبي في تحقيق الإنجازات.

وتخلل زيارة مركز الإعداد الأولمبي متابعة الوفد جانبًا من تدريبات المنتخبات الوطنية ولقاء اللاعبين الأردنيين الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وضم الوفد، سمو الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الإتحاد الدولي للتايكواندو، وريكاردو فركاري، رئيس الإتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، وجاسم كانسو، نائب رئيس الإتحاد الدولي للريشة الطائرة، وريتشارد بارنور، عضو مجلس إدارة مؤسسة التايكواندو الإنسانية، وجيونغ كانغ سيو، الأمين العام للإتحاد الدولي للتايكواندو.