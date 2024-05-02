تكريم عمال الوطن العاملين في تلفريك عجلون

وطنا اليوم:كرمت المناطق التنموية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى اليوم الخميس عددا من عمال الوطن العاملين في تلفريك عجلون.

وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول الذي رعى فعاليات الحفل، أهمية جهود عمال الوطن ودورهم الكبير لتحسين مستوى النظافة والواقع البيئي في جميع مناطق البلدية، مشيرا إلى أن المجلس البلدي منذ تسلمه مهامه قبل نحو سنتين أخذ على عاتقه تحسين المستوى المعيشي للعمال، لافتا إلى انه سيتم تثبيت جميع عمال المياومة بما ينعكس ايجابا على وضعهم المعيشي والاقتصادي .

بدوره، أكد مدير المنطقه التنموية ( تلفريك عجلون ) عزالدين المومني، أن عمال الوطن هم عمار وبناء الأوطان، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي بمناسبة عيد العمال لإعطاء هذه الفئة جزءا مما تستحق من التكريم وتقديم جميع أشكال الدعم المتاحة للعمال الذين يعملون بإخلاص في جميع الأحوال والظروف.

وأشاد المومني بدور البلدية المحوري، وجهودها المبذولة في المساهمة بإنجاح المشاريع التنموية في المحافظة باعتبارها حجر الزاوية الأساس في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن المنطقة التنموية لن تتوانى يوما عن القيام بدورها المجتمعي سواء بتنظيم إقامة النشاطات والفعاليات المختلفة أو المشاركة بها، خاصة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.