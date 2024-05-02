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تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب تصف أردوغان بـ الديكتاتور

منذ دقيقتين
منظر عام لحاويات بميناء حيفا في صورة من أرشيف رويترز.

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا من اليوم الخميس.
وفي رد أولي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يخرق الاتفاقات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية”.
وأضاف “هكذا يتصرف الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ومتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية”.
وأشار كاتس إلى أنه “وجه تعليمات العمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى”، زاعما “ستخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء”.


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