تحديد سقوف سعرية لدجاج النتافات وباب المزرعة وللموزعين

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحديد سقوف سعرية لأسعار دجاج “النتافات” بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا “باب المزرعة” و160 قرشا للموزعين، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ووجه الشمالي مراقبي الأسواق في الوزارة لمتابعة الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وبموجب القرار، لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة ويسمح بالبيع بأقل منها.