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ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

منذ 40 ثانية
ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، رفيق السلاح الوكيل أول متقاعد، إبراهيم مرزوق الختالين، في منزله الكائن في العاصمة عمان.
وكان سمو ولي العهد، قد تدرب مع الوكيل أول الختالين في الوحدة الخاصة / 71 إحدى وحدات مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية.


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