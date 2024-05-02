لجنة تقييم طلبات الترشح على القائمة الحزبية في حزب إرادة تؤدي القسم والأمانة العامة توجه رسالة .. 

وطنا اليوم

فيديو …أداء القسم من قبل اللجنة للهيئة العامة

فيديو .. الأمانة العامة توجه رسالة للهيئة العامة

حزب إرادة يثبت مؤسسيته ونضجه السياسي يوما بعد يوم ، فقد قررت الأمانة العامة لحزب إرادة تشكيل لجنة محايدة لتقييم طلبات الترشح داخلياً على القائمة الحزبية للإنتخابات النيابية المقبلة ٢٠٢٤ ، وفق معايير النزاهة و الشفافية والعدالة، واختيار المرشحين الذين لهم فرص أكبر للنجاح، على أن يكونوا قادرين على تمثيل الحزب و تبني مبادئه وبرنامجه و أولوياته والدفاع عن مواقفه حال نجاحهم .

وبعد أن اغلق باب التسجيل داخليا على القائمة الحزبية، أدت لجنة تقييم طلبات الترشح الداخلي على القائمة الحزبية للانتخابات النيابية للمجلس العشرين اليمين الذي تم بثه للهيئة العامة، حيث تتكون اللجنة من التالية أسمائهم :-

– اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة رئيساً

– د. وسام الربضي عضواً

– د. محمد أبو قديس عضواً

– محمد عبد الله البستنجي عضوا

– د. إبراهيم الشخانبة عضواً

– رنده عباطه الشعار عضواً

– رولا يوسف عضواً و ومقررا .

وستتولى اللجنة المحلفة تحت القسم مهام تدقيق طلبات الترشح الداخلي على القائمة الحزبية ومدى استيفائها لمعايير و ضوابط الترشح المعتمدة في الحزب.، اضافة الى تقييم طلبات الترشح و توزيعها حسب الوزن النسبي لمعايير الترشح و ترتيب تسلسل المرشحين على القائمة الحزبية، و بعد انتهاء عملها تقوم اللجنة برفع نتائج التقييم و التوصيات الى الامانة العامة.

وقد وضع الحزب ضوابط لضمان عمل اللجنة في ظروف معيارية تسودها أجواء النزاهة و الحياد و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع من بينها منع أي من أعضاء ( وحتى قيادات ) الحزب التواصل بأي شكل من الاشكال سواء شخصيا او هاتفيا او عن طريق اشخاص آخرين مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بخصوص عملهم ، وتم تزويد أعضاء اللجنة بنموذج إخبار للجنة السلوك الحزبي عن أي ممارسة تخالف هذه المادة.

ويذكر أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الاسبوع الاول من شهر ايار 2024 وترفع نتائج التقييم والتوصيات الى الامانة العامة في موعد اقصاه 19 ايار.

وكانت لجنة خطة عمل ومعايير الترشح للانتخابات النيابية التي وضعت معايير الترشح للإنتخابات قد انجزت مهامها برئاسة عضو الحزب رئيس دائرة الأحوال المدنية الأسبق اللواء المتقاعد مروان القطيشات، حيث وضعت المعايير وأوزانها، بهدف إتاحة الفرص المتساوية أمام جميع أعضاء الهيئة العامة وفق معايير النزاهة و الشفافية والعدالة، إضافة الى ضرورة اختيار المرشحين الذين لهم فرص أكبر للنجاح، على أن يكونوا قادرين على تمثيل الحزب و تبني مبادئه وبرنامجه و أولوياته والدفاع عن مواقفه حال نجاحهم ولتعزيز ثقة الهيئة العامة بحزبهم ونهجه ومنهجيته المختلفة والتي هي وفقا لأفضل الممارسات.

هذا وكانت الأمانة العامة للحزب قد وجهت رسالة مصورة للهيئة العامة تشرح الخطوات القادمة وخارطة الطريق الإنتخابية وتحذر من الإشاعات.