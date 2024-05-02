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الأمم المتحدة: تكلفة إعمار قطاع غزة تصل إلى 40 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: تكلفة إعمار قطاع غزة تصل إلى 40 مليار دولار

وطنا اليوم:قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ الـ7 من تشرين أول 2023 ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة الخميس، أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.
فقد سبَب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر خسائر بمليارات الدولارات، وأدى لتحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة “مثل سطح القمر”.
وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في العدوان الإسرائيلي.
وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى “قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل”.
ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021؛ فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان، إن “المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة”.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 % نهاية عام 2023 إلى 60.7%؛ مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.


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