بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة والتجارة تثبت سعر بيع الشعير والنخالة خلال أيار

منذ ساعة واحدة
الصناعة والتجارة تثبت سعر بيع الشعير والنخالة خلال أيار

وطنا اليوم:ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع مادة الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار و الدواجن والإبل والخيول وغيرها، عدا الأغنام، لشهر أيار الحالي، وفقا لسعر شهر نيسان الماضي، عند مبلغ 212 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل السعر ضريبة المبيعات.
وثبتت الوزارة سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد.
وحددت كذلك سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 212 دينارا للطن الواحد.
وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 52 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
وأبقى القرار سعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع مادة النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل السعر ضريبة المبيعات.
ودعت الوزارة الجهات المعنية لتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي وحتى 31 / 5 / 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:45

لجنة تقييم طلبات الترشح على القائمة الحزبية في حزب إرادة تؤدي القسم والأمانة العامة توجه رسالة .. 

16:56

كييف تخسر بلدة جديدة وماكرون يلوح مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا

16:45

الأمم المتحدة: تكلفة إعمار قطاع غزة تصل إلى 40 مليار دولار

16:18

تحذير هام .. برنامج خبيث يستهدف حسابات أندرويد البنكية

16:09

الملك خلال لقاء بابا الفاتيكان: الأردن مستمر بدوره في حماية المقدسات بالقدس

15:49

حريق هائل في منجرة ومعرض أثاث في بلعما

15:17

الملك ينبه لدى لقائه رئيسة وزراء إيطاليا من عواقب الهجوم على رفح

15:09

البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

15:01

تحقيق يكشف عن المبالغ الضخمة التي تدخل خزينة شركة “هلا” من أهالي غزة

14:49

قنابل دخان واشتباكات.. الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام مؤيد لفلسطين

14:00

تراجع قيمة مستوردات الأردن من الأدوات الآلية والآلات الكهربائية

13:55

الملك يؤكد للرئيس الإيطالي ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

وفيات
وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيس