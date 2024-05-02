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في عيد العمال حزب العمال يجدد قياداته

منذ ساعة واحدة
في عيد العمال حزب العمال يجدد قياداته

وطنا اليوم_
عقد المجلس المركزي لحزب العمال اجتماعا بنصاب قانوني مكتمل انتخب فيه مكتبا سياسيا جديدا برئاسة الأمين العام د.

رلى الحروب ورئيسا جديدا للمجلس المركزي هو الاستاذ محمود الشخانبة ونائبا للرئيس هو الاستاذ سالم قوقزة.

وعدل المجلس بعض الفقرات في نظامه الأساسي وصادق على إجراءات الأمين العام بفصل وتجميد بعض الاعضاء لعدم التزامهم بسداد الرسوم رغم تنبيههم عدة مرات كما صوت بالإجماع على فصل بعض الاعضاء فصلا نهائيا لارتكابهم مخالفات حزبية جسيمة.

والسادة الذين تم انتخابهم للمكتب السياسي الجديد هم: د. قاسم القباعي والاستاذ جهاد سبيتان و الصحافية رانيا النمر وابتسام الرداد والمحامي فكتور كركر والمحامي حمزة الحديد والمحامي جمال الطريفي ود. انعام صبيحات و م.. هيثم الصقور ود. سائد الحروب و م. اشرف الجاعوني والاستاذ مجيد حتاملة.

ودعت الأمين العام إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نتائج تلبي طموح الشعب توقعاته من الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة والتي أعلن عن موعدها في العاشر من سبتمبر


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