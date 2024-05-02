مطارات دبي تحول مسار رحلات وتلغي أخرى بسبب الحالة الجوية

وطنا اليوم:أكدت مطارات دبي أنه وبسبب الظروف الجوية الحالية غير المستقرة، تم تحويل مسار خمس رحلات قادمة خلال فترة الليل إلى مطارات أخرى، وإلغاء تسع رحلات قادمة وأربع رحلات مغادرة.

وحثت مطارات دبي الضيوف المغادرين بتخصيص وقت إضافي لرحلتهم إلى المطار، حيث يُتوقع حدوث اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى المطار، وكذلك استخدام مترو دبي للوصول إلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي، كلما كان ذلك ممكناً.

وأكدت مطارات دبي على أن سلامة وراحة الضيوف المسافرين تقع على رأس أولوياتها، حيث تعمل مع شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين للحد من أي تأخيرات محتملة.

من جهة أخرى، قالت فلاي دبي في بيان إن الظروف الجوية السيئة في دبي تسببت في تأخير بعض رحلاتها اليوم.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

كانت الإمارات شهدت في أبريل/نيسان الماضي عواصف شديدة أدت إلى أمطار غزيرة تسببت في خسائر فادحة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن الأحوال الجوية غير المستقرة قد تؤثر بشكل جزئي وفي أماكن مختارة على عمل فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي ومراكز الخدمات المصرفية للأعمال ومراكز خدمة حسابات الأعمال والمؤسسات ومكاتب التمويل التجاري