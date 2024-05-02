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سباق للسيارات الشمسية بمدينة البترا

منذ ساعتين
سباق للسيارات الشمسية بمدينة البترا

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني:إنه سيتم خلال خلال فعاليات المنتدى الدولي الاستثماري التاسع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية الذي سيعقد بعمان خلال الفترة من 11 – 13 أيار، سيتم إلاعلان عن أول سباق سيارات شمسية في الأردن وبحث إمكانية إقامته بمدينة البترا بالتعاون مع سلطه إقليم البترا التنموي السياحي ومؤسسات دولية.
وأشار الطعاني إلى أن محاور المنتدى ستركز على موضوعات حول التشريعات للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومخاطر إدارة هذه المشاريع والتمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتأمين لمشاريع الطاقة المتجددة، وصيانة ومراقبة مشاريع الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة في الوطن العربي والذكاء الاصطناعي، والنقل الأخضر والسيارات الكهربائية والمدن الذكية وأمن الطاقة والأنماط الزراعية المتطورة والطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي والهيدروجين الأخضر ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن الدول المشاركة في المنتدى بالإضافة إلى الأردن هي:تركيا، السعودية، الكويت، مصر، الصين، كندا، بلغاريا، رومانيا، أثيوبيا، سوريا، فلسطين، سويسرا، فرنسا، العراق.


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