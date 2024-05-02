أسلحة الناتو أصبحت خردة .. معرض روسي لـ غنائم حرب أوكرانيا

وطنا اليوم:أُقيم في موسكو معرض للدبابات والمعدات العسكرية الغربية التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا، وقال الجيش الروسي إن المعرض يكشف أن المساعدات الغربية لن تمنعه من الانتصار في الحرب.

وفي عطلة عيد العمال في أجواء مشمسة اليوم الأربعاء، اصطفت طوابير طويلة من الناس عند مدخل المعرض الذي يحمل اسم “غنائم الجيش الروسي”، والذي يقام خارج متحف يعرض انتصارات الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945.

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقطع فيديو يظهر ناقلة جند أميركية الصنع، في معرض للأسلحة قرب موسكو قالت إنه جرى الاستيلاء عليها في حرب أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في حسابها الرسمي بتطبيق “تلغرام”: “هذه المدرعة تحولت إلى خردة. تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية أثناء القتال على جبهة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “التاريخ يعيد نفسه”، مضيفة أن الاتحاد السوفيتي عرض في عام 1943 دبابات ومعدات كان قد غنمها من الجيش الألماني.

وقالت الوزارة “القوة مصدرها الواقع. كان الحال كذلك دائما سواء اليوم أو في عام 1945. تُظهر غنائم الحرب قوتنا. كلما زاد عددها، كلما كنا أقوى”. وتوقعت الوزارة انتصار روسيا فيما وصفته رسميا “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وأضاف البيان “لن تغير أي معدات عسكرية غربية الوضع في ساحة المعركة”.

ويقول نقاد غربيون وأوكرانيون إن الكثير من العتاد العسكري الروسي قديم أو عفا عليه الزمن، وإن المكاسب الروسية في ساحة القتال تحققت بسبب العدد الهائل للقوات والخسائر البشرية الكبيرة. ورغم أن الجانبين لا يكشفان عن عدد القتلى والجرحى، فمن الواضح أنهما تكبدا خسائر فادحة.

وأُقيم العرض، الذي يتضمن دبابات أميركية وألمانية وفرنسية تم تزويد أوكرانيا بها، بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لكييف وبعد تقدم روسيا بشكل سريع وتدريجي في شرق أوكرانيا في وقت تشكو فيه قوات كييف من نقص في الذخيرة والقوات.

وبالإضافة إلى الدبابات، تعرض موسكو مركبات مدرعة بريطانية وأسترالية تم اغتنامها في أوكرانيا فضلا عن معدات عسكرية مصنوعة في تركيا والسويد والنمسا وفنلندا وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك.

وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي أن نجم العرض كان دبابة قتالية أميركية من طراز إم.وان أبرامز، وأضافت أن القوات الروسية استولت عليها في شرق أوكرانيا باستخدام صاروخ موجه وطائرات مسيرة انتحارية.