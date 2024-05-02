توقف الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان حتى السبت

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إيقاف خدماتها الإلكترونية من صباح اليوم الخميس وحتى السبت المقبل لغايات التحديث والتطوير على شبكة الأمانة.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب:”نود إعلامكم بأنه سيتم ايقاف جميع الخدمات الالكترونية والأنظمة العاملة بأمانة عمان من صباح الخميس الموافق 2/5/2024 وحتى يوم السبت الموافق 4/5/2024 وذلك لغايات التحديث والتطوير على شبكة الأمانة”.

وبينت الأمانة أنها تستقبل المكالمات على مدار الساعة على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد 102 أو رقم 117180