وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إيقاف خدماتها الإلكترونية من صباح اليوم الخميس وحتى السبت المقبل لغايات التحديث والتطوير على شبكة الأمانة.
وقالت الأمانة في بيان مقتضب:”نود إعلامكم بأنه سيتم ايقاف جميع الخدمات الالكترونية والأنظمة العاملة بأمانة عمان من صباح الخميس الموافق 2/5/2024 وحتى يوم السبت الموافق 4/5/2024 وذلك لغايات التحديث والتطوير على شبكة الأمانة”.
وبينت الأمانة أنها تستقبل المكالمات على مدار الساعة على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد 102 أو رقم 117180
توقف الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان حتى السبت
وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إيقاف خدماتها الإلكترونية من صباح اليوم الخميس وحتى السبت المقبل لغايات التحديث والتطوير على شبكة الأمانة.