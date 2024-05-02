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معاريف : نتنياهو أصح خادم سيده وهناك زعيم جديد لإسرائيل

منذ 18 ثانية
معاريف : نتنياهو أصح خادم سيده وهناك زعيم جديد لإسرائيل

وطنا اليوم:مع التلويح الجديد بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وجهين لعملة واحدة، تحمل استراتيجية توتير المنطقة ودفع تل أبيب لنحو استمرار الحرب في قطاع غزة، وتهجير سكانها، فيما أصبح نتنياهو رهينة لاتجاهاتهما المتشددة.
خبراء في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني والعربي، يرون أن بن غفير وسوتميرتش، “الأخطر على الداخل الإسرائيلي والمنطقة”، ووصفهم أحدهم بأنهما “نأر تأكل إسرائيل ونتنياهو ومنطقة الشرق الأوسط”، فيما يبقى مستقبلهما الشعبي مستمرا مع تحبيذ الشارع الإسرائيلي اليمين المتطرف.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن هناك زعيما جديدا لإسرائيل هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح “خادم سيده بن غفير”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير ظهر أمام الكاميرات قبل أيام أثناء خروجه من مكتب رئيس الوزراء، بصفته رئيسا للوزراء بالوكالة، وأعلن بلهجة لا لبس فيها: “لقد حذرت رئيس الوزراء من أن لا ندخل رفح، أو إذا كانت هناك صفقة غير شرعية.
سمع رئيس الوزراء الكلام، ووعد بأن “إسرائيل ستدخل رفح، وبأن الحرب مستمرة، ووعد بعدم وجود صفقة غير شرعية”.
واعتبرت الصحيفة أن “هذه كلمات ونبرة صوت لا تترك مجالا للشك في قلب كل مستمع: هناك رئيس وزراء جديد في دولة إسرائيل. عمليا، أصبح بنيامين نتنياهو خادم سيده إيتمار بن غفير”.
ولفتت إلى أن “هذا يثير السؤال الواضح: إلى أي مدى تدهور نتنياهو؟ لقد وصل إلى مستوى متدن لدرجة أنه حتى ردا أوليا من رئيس وزراء، حفاظا على كرامته، لا ينطق به”، مضيفة: “نتنياهو، رغم آلاف الخلافات، يعرف ما يريده الشعب، إطلاق سراح المحتجزين، كما أنه يعرف ما هو مهم ومفيد للناس. لكنه يلحق بن غفير و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش، لأن هذا هو ما هو جيد لنتنياهو لأسباب واضحة”.
وأوضحت أن “مشكلة غالبية شعب إسرائيل، بعد سبعة أشهر من القتال، هي أنهم لا يؤمنون بهذه الحكومة وسلوكها، ولا يؤمنون برئيس الوزراء الذي يغير رأيه حسب احتياجاته السياسية، ولا يثقون بوزراء مثل أوريت ستروك، المستعدة للتضحية بالرهائن من أجل حكومة غير قادرة على أن تقدم للشعب آفاقا للمستقبل القريب، لأنها هي نفسها لا تعرف إلى أين تقود الشعب والوطن”.


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