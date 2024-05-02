كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بتدريب حماس

وطنا اليوم:قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية٬ إن هناك تعاونا وعلاقات بين كوريا الشمالية وحركة حماس في عدة مجالات، مثل التدريب العسكري وتبادل الخبرات.

وفي تقريرها السنوي حول الإرهاب العالمي٬ أكدت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية: “أن هناك شكوكا حول وجود روابط بين كوريا الشمالية وحركة حماس الفلسطينية في مجالات، بما في ذلك التدريب العسكري وتبادل التكتيكات”.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أكدت وكالة الاستخبارات على الشكوك في أن “أسلحة كورية شمالية تستخدم من قبل حركة حماس في حربها ضد إسرائيل على الرغم من نفي بيونغ يانغ المتكرر لمثل هذه المعاملات”.

وحذرت وكالة الاستخبارات الجنوبية في تقريرها من “احتمال قيام كوريا الشمالية بشن هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وطائرات شراعية آلية قائلة: “لا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسلل واستفزاز متزامنين باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات شراعية آلية” في ظل “تكثيف كوريا الشمالية من اختبارات الأسلحة والتهديدات الشفهية وسط مزاعم عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة”.

وفي آواخر آذار/مارس الماضي، حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، كوريا الشمالية من أنها ستدفع ثمنا أكبر في حال “قيامها باستفزاز متهور”، على خلفية التوترات بعد التجارب الصاروخية المستمرة من قبل بيونغ يانغ.

واشنطن تنفي

وبحسب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي٬ جون كيربي٬ فإن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي دوري عقده في البيت الأبيض٬ في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي٬ ردا على سؤال في هذا الصدد: “لا توجد أدلة على وجود أي شكل من أشكال التعاون العسكري بين حماس وكوريا الشمالية”.