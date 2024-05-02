تثبيت الفائدة يصعد بأسعار الذهب

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وزاد الذهب 0.3% إلى 2325.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2334.40 دولارا.

وثبّت المركزي الأميركي الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات مما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 26.75 دولارا للأوقية. وربح البلاتين 1% إلى 959.40 دولارا بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 953.30 دولارا.