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وفد ماليزي يطلع على احد المشاريع التعاونية السياحية في البلقاء

منذ 15 ثانية
وفد ماليزي يطلع على احد المشاريع التعاونية السياحية في البلقاء

وطنا اليوم_

– زار وفد ماليزي، برئاسة وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات إيون بينيديك يرافقه مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن التعاونية في محافظة البلقاء، للإطلاع على مشروعها السياحي “ييت سويمة”، والذي نفذ بدعم من مركز تطوير الأعمال (BDC).

 

وبحث وزير العمل السابق، مؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتية، مع الوفد الزائر برئاسة الوزير الماليزي الذي اطلع على مشروع الجمعية السياحي عددًا من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

 

وأعرب الوزير الماليزي عن رغبته بتبادل الخبرات وقصص النجاح بين التعاونيات في كلا البلدين تعزيزًا لأحد المبادئ والقيم التعاونية العالمية وهو التعاون بين التعاونيات.

 

وفي الوقت الذي رحب فيه استيتيه بهذه الزيارة لمشروع الجمعية التعاونية الممول من مركز تطوير الأعمال، بحضور مدير عام المركز المهندس غالب حجازي، أكد أهمية دعم مثل هذه المشاريع التنموية لما لها من أثر إقتصادي وإجتماعي في المجتمعات المحلية ولدى الأفراد العاملين فيها.

 

بدوره، قال الشلبي إن مشاركة الوفد الماليزي في أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر على هذا المستوى من التمثيل تعد من الأهمية، لا سيما وأنها تركت أثرها في إثراء جلساته.

 

وأضاف أن العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومات والتعاونيات من أهم مخرجات المؤتمر، منوهًا إلى أهمية التقدم في هذا المضمار بكل الطاقات والإمكانات المتاحة.

 

وكانت رئيسة لجنة إدارة الجمعية، سيرين الشريف، قدمت عرضًا موجزًا عن مشروع الجمعية السياحي “بيت سويمة” وإنعكاسات تنفيذه في منطقة سويمة على المجتمع المحلي من حيث المساهمة و تحسين المستوى وتوفير فرص العمل.

 

وكان في إستقبال الوفد الزائر كذلك، متصرف لواء الأغوار الجنوبية الدكتور علي الحيصة، ومدير تعاون البلقاء ياسر العلوان ورئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات، ورئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان.


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