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الملك يعزي رئيس دولة الامارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان

منذ ساعة واحدة
الملك يعزي رئيس دولة الامارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان

وطنا اليوم– بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب جلالته في البرقية بإسمه وبإسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ محمد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.


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