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البحوث الزراعية يختتم دورة حول اعداد الدراسات التسويقية

منذ 20 ثانية
البحوث الزراعية يختتم دورة حول اعداد الدراسات التسويقية

وطنا اليوم

– أختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية، دورة بعنوان “إعداد الدراسات التسويقية للمنتجات الزراعية”، ضمن برنامج الإحتياجات التدريبية لتطوير قدرات الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون، ونقابة أصحاب معاصر الزيتون.

وتتناول الدورة التي قدمها الخبير في الشؤون التسويقية المدرب الهولندي اونو روكنز، وأستمرت 4 أيام، العديد من المواضيع التي من شأنها تعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية من خلال وضع خطط تسويقية، وخطط للمبيعات، وعرض تسويقي للمنتج، وطرق التسويق الناجحة، والإستثمار الجيد، ودراسة الجدوى الإقتصادية للمشاريع التجارية والمالية، إضافة إلى تحديد النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها في المقترحات الأولية للمشاريع الإستثمارية.

وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أن الدورة تأتي في إطار بناء قدرات الباحثين والفئات المستهدفة بغية تعزيز الإنتاجية في المشاريع الريادية وخاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي وتعد مشاريع حاضنة الإبتكار وريادة الأعمال الزراعية من المشاريع المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن عملية إعداد الجدوى التسويقية من أهم الأجزاء الرئيسية المتواجدة في دراسات الجدوى المتكاملة، حيث تسهم هذه الدراسة في توضيح العديد من الأمور المختلفة سواء كانت حجم الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بمشروعك، إضافة إلى أنه يوفر لك معلومات قيمة حول الجانب التسويقي وتوضيح العديد من المعايير الهامة والرئيسية حول الدراسة التسويقية ووضع مشروعك ومكانته التسويقية وكيفية التفوق على المنافسين.

وبينت مدير مديرية الدراسات الإقتصادية والإجتماعية في المركز، الدكتورة لانا أبو نوار، أن الدراسات التسويقية تعد اللبنة الأساسية لنجاح المشروع وأن هناك طرقًا حديثة للتسويق حيث دأب عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال مشاريع حاضنة الإبتكار وريادة الأعمال الزراعية، خاصة التسويق الإلكتروني.


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