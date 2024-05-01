نادي العاملين في الطفيلة التقنية يحتفل بيوم العمال

وطنا اليوم_كرّم نادي العاملين في جامعة الطفيلة التقنية، وبالتعاون مع مؤسسه ولي العهد/ مكتب الطفيلة العمال العاملين في الجامعة إحتفاءً بعيد العمال

وثمن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسّام زعل المحاسنة هذه المبادرة والتي نظمها نادي العاملين، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي العاملين كل العناية والإحترام والتقدير، وأن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر وتقدير للعاملين الذين نفتخر بهم وهم على الدوام محط رعاية وعناية الجامعة.

وبدوره بين رئيس نادي العاملين المهندس علاء القطاطشة أن هذا التكريم جاء ضمن خطة النادي، عرفانًا بجهود العاملين، التي تضفي لمسات جمالية على مباني ومرافق الجامعة.

السيد عامر النعانعة المنسق الميداني لمؤسسة ولي العهد/ مكتب الطفيلة هنأ الحضور من عمال الجامعة بعيدهم، مؤكدًا على الشراكة مابين مؤسسة ولي العهد وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية، وفي كافة المجالات.

هذا وحاضر في اللقاء الدكتور عطيه العلاونه من كلية الأعمال في موضوع الإستثمار في الأيدي العاملة، وتأثيرها على الإقتصاد الوطني والأمن الإجتماعي.

وحضر اللقاء السيد صائب القطاطشة مندوب مديرية عمل الطفيلة.