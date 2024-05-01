وزير الاقتصاد الرقمي يلتقي وفدآ من البرلمان العربي

وطنا اليوم– إلتقى وزير الإقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق له من مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي المُنبثقة عن البرلمان العربي، على هامش الإجتماع الدوي للمجموعة في مقرها الدائم بالمملكة.

وبحسب بيان للوزارة، أطلع الهناندة مجموعة العمل البرلمانية على أهم البرامج والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والريادة، ضمن خططها الإستراتيجية في تلك المجالات.

وأكد أهمية دور مجموعة العمل رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي في خدمة العمل العربي المشترك من خلال إيجاد منظومة قانونية ومؤسساتية شاملة يتم في إطارها تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في البرلمانات العربية.

كما أكد سعى الوزارة للتعاون المشترك مع البرلمان العربي وتقديم الخبرات وبرامج التحول الرقمي التي تسهم في الوصول لبرلمان عربي إلكتروني ينهض بالعمل البرلماني.

من جهته، أشار العسومي إلى مكانة الأردن الكبيرة لدى الشعب العربي ودوره الريادي في خدمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأوضح رئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي، النائب خالد أبو حسان، أن المجموعة تسعى إلى بناء جسور التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا والقيام بدراسة النماذج الناجحة في التحول الرقمي للبرلمانات العربية وتعميمها على البرلمانات الأخرى للإستفادة منها والنهوض بعملها.