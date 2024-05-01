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تزويد عيادات الاسنان بجهاز بانوراما بكلفة “70,000” دينار

منذ 5 ثواني
تزويد عيادات الاسنان بجهاز بانوراما بكلفة “70,000” دينار

وطنا اليوم– قال مدير مديرية صحة إربد، الدكتور شادي بني هاني، إنه جرى تزويد عيادة الأسنان بمركز صحي الصريح الشامل بجهاز تصوير بانوراما بكلفة 70 ألف دينار، وكرسي أسنان بكلفة 10 آلاف دينار، وذلك ضمن خطة المديرية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومتنوعة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم بشكل شامل.

 

وقال بني هاني، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث يعتبر هذا الجهاز الأحدث في مجال صحة الأسنان ويوفر للمرضى فحصًا شاملاً ودقيقًا للفكين والأسنان في وقت واحد.

 

وأضاف أن الجهاز يتميز بتقنية متقدمة تسمح بالحصول على صورة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق للفكين والأسنان، ويعمل على تصوير الهيكل العظمي والأنسجة المحيطة بالأسنان، مما يساعد الأطباء على تشخيص وعلاج مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية السنية بدقة وفعالية.

 

وأشار إلى أن الجهاز يتميز أيضًا بتكنولوجيا حديثة تساعد في تحسين تجربة المرضى وتسهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، حيث يقلل من الحاجة إلى التوجه إلى مراكز خارجية لإجراء فحوصات إضافية، مما يوفر الوقت والجهد على المرضى ويسهم في تقليل التكاليف الإجمالية للعلاج.


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