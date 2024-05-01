العواملة يتفقد مشروع إنشاء مدرسة الصوانية في السلط

وطنا اليوم_تفقد رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، وعدد من أعضاء المجلس، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مدرسة الصوانية؛ بهدف الوقوف والإطلاع على سير العمل في إنشاء المدرسة التي خصص لها مجلس المحافظة نحو مليون و288 ألف دينار.

وطالب العواملة بضرورة تسريع العمل بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 85 بالمئة ورفع مستوى السلامة العامة داخل المدرسة وخارجها من خلال رفع السور الفاصل بينها وبين مدرسة عبد الحافظ العزب وتوسيع الساحة المدرسية بإعتبارها متنفس للطلاب وإضافة مصفات جديدة، بالإضافة إلى فصل مبنى الروضة بمدخل خاص عن المدرسة.

ويتكون مبنى المدرسة من 4 طوابق وبمساحة إجمالية تبلغ 3088 مترًا مربعًا، شاملًا جميع الأعمال بما فيها الخارجي و6 غرف صفية لكل طابق بمساحة 48 مترًا مربعًا لكل غرفة، إضافة لغرفة للمعلمين وللخدمات ومختبرات في كل طابق.

بدوره، طالب المدير المسؤول عن المشروع بتسهيل الحصول على الموافقات من المواطنين المجاورين للمدرسة لغايات توسيع المدخل الرئيسي لها.

يذكر أن إستكمال مشروع المدرسة واجهه عقبات وتحديات أعاقت سير العمل، وحالت دون تسليمه ضمن المدة المحددة له من قبل المقاول الذي جرى إيقافه عن العمل بعد توجيه 23 إنذارًا له، ليصار إلى تسليمه لمقاول آخر باشر بتنفيذه منذ 3 أشهر ومن المتوقع تسليمه نهاية شهر تموز المقبل.